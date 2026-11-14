В Москве мужчина дважды распылил «перцовку» в лицо собаке у Гольяновского пруда

Вечером 11 ноября в парке у Гольяновского пруда в Москве неизвестный молодой человек дважды распылил перцовый баллончик в лицо гулявшей без поводка собаке. Об этом сообщает Telegram-канал « Измайлово и Гольяново Москва » со ссылкой на рассказ хозяйки питомца.

По словам жительницы столицы, инцидент произошел около 23:00. Девушка признала, что ее питомец находился на общественной территории без поводка, однако назвала поступок прохожего неоправданно жестоким.

Когда животное приблизилось к шедшему навстречу мужчине, тот без единого слова и просьб придержать пса применил перцовый газ. После того, как собака потеряла ориентацию и перестала открывать глаза, повторно распылил вещество и спокойно удалился.

На снятых подругой пострадавшей кадрах видно, как одетый в темную куртку, джинсы, шапку и белые кроссовки мужчина быстрым шагом уходит по освещенной аллее вдоль набережной пруда. Владелица животного призвала других собаководов района соблюдать осторожность на вечерних прогулках, предположив, что подобное поведение может носить для незнакомца регулярный характер.

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