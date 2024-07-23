Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 12:34

В Раменском округе восстановили газоснабжение дома после аварии

В ходе планового техобслуживания газового оборудования в одной из квартир дома № 31 по ул. Коммунистической в Раменском округе была выявлена утечка газа. С целью безопасности жильцов подача газа в ряде квартир МКД была приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сотрудники ведомства взяли ситуацию на контроль. Совместно с управляющей компанией и Мособлгазом был организован комиссионный обход дома. С собственником квартиры была проведена разъяснительная беседа о необходимости обеспечить доступ газовикам для проведения работ.

Также была проведена контрольная опрессовка газопровода и восстановлено газоснабжение в полном объеме.

Жителей просят своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования и обеспечивать доступ специализированным организациям для проведения работ. Это залог вашей безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.