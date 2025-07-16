Столичная пробка довела водителей до рукоприкладства

В центре Москвы, на Театральном проезде у гостиницы «Метрополь», два водителя — владельцы BMW и Mercedes — устроили настоящий бой без правил, сообщает Telegram-канал Shot .

Причиной конфликта стали банальные столичные пробки, которые вывели мужчин из себя.

Свидетели рассказывают, что драка началась с перепалки, но быстро перешла в профессиональную плоскость: в ход пошли борцовские приёмы через бедро и удушающие захваты, будто соперники вышли на октагон, а не на московскую мостовую.

Остановить разгорячённых драчунов смог всего один неравнодушный человек — другие автомобилисты предпочли остаться зрителями, снимая происходящее на телефоны из окон своих машин.