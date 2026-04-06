В Раменском округе обсудили газификацию и обслуживание домов

Встреча жителей с представителями Мособлгаза прошла 2 апреля в Раменском округе. Основными темами стали газификация СНТ и населенных пунктов, обслуживание оборудования и вопросы безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители смогли задать специалистам вопросы о подключении к газу негазифицированных СНТ и населенных пунктов, а также о техническом обслуживании оборудования в многоквартирных и частных домах. Отдельно обсудили безопасность эксплуатации газа и порядок переоформления договоров и лицевых счетов.

«Очное общение позволяет взять такие вопросы на личный контроль. Не всегда хватает времени и возможности углубиться и понять проблематику того или иного муниципалитета. Когда общаешься с людьми, делаешь выводы, куда нужно направить своих коллег, где правильно работать, это очень эффективно», — рассказал директор филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Александр Носов.

Он также пояснил порядок смены лицевого счета при смене собственника.

«Поменять собственнику лицевой счет на самом деле очень просто. Через личный кабинет нужно подать обращение, приложить документ, подтверждающий право собственности на дом или квартиру, и паспортные данные. На основании этого мы заводим нового собственника и присваиваем лицевой счет», — пояснил Александр Носов.

Специалисты отметили, что консультацию можно получить не только на личных встречах, но и дистанционно — через личный кабинет, сайт или по телефону. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке, а подобные встречи планируется проводить регулярно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.