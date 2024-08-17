В Приморье почти полностью восстановили подачу электричества

В Приморском крае почти полностью восстановили электроснабжение, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале .

По его словам, за ночь бригады энергетиков подключили к электроэнергии практически все объекты. Остались лишь точечные отключения.

Кожемяко в своем обращении попросил жителей сообщать об отключениях в комментариях, чтобы можно было оперативно передавать информацию профильным специалистам.

Владивосток и почти весь Приморский край остались без света после плановой тренировки энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи.

Одна из электричек с пассажирами застряла в пути из-за отключения электроэнергии. Люди покидали вагоны через кабину машиниста.