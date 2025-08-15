В поселке Шувое Егорьевска планируют построить водоочистные сооружения

В поселке Шувое муниципального округа Егорьевск запланировано строительство современных очистных сооружений для хозяйственно-бытовых стоков. Это комплексы, предназначенные для удаления загрязняющих веществ из сточных вод перед их возвращением в окружающую среду или повторным использованием, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие сооружения удаляют отходы жизнедеятельности, органику, жир, бытовую химию и другие соединения.

Этот проект — один из самых значимых и долгожданных у местных жителей — обсудили на выездном заседании администрации, которое состоялось 14 августа в здании шувойского КДЦ. Его реализация включена в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», а завершение строительства запланировано на 2026–2027 годы.

Помимо обсуждения проекта строительства комплекса администрация округа, депутаты и представители профильных служб отвечали и на другие вопросы местных жителей. Основная часть обращений была связана с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, необходимостью восстановления горизонтальной дорожной разметки, обустройством пешеходных тротуаров и установкой дополнительных остановочных пунктов для общественного транспорта. Все это пообещали взять на контроль.

«Выражаю признательность всем жителям, принявшим участие в обсуждении. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сделать округ более комфортным и благоустроенным для проживания», — отметил глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.