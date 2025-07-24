сегодня в 13:48

В Подольске прокуратура помогла организации погасить задолженность за поставку газа

Подольская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что МУП «Подольская теплосеть» оказывает коммунальные услуги по поставке тепловой энергии и горячему водоснабжению населения на территории городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам проведенной в июне 2025 года проверки у ресурсоснабжающей организации выявлена задолженность за поставку газа, что создает угрозу ограничения поставки коммунальных ресурсов местным жителям.

В этой связи городская прокуратура внесла директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Принятыми мерами прокурорского реагирования ресурсоснабжающей компанией погашена задолженность за поставку газа на сумму более 186 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.