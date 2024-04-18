В подмосковном селе сносят аварийные здания

В Дмитровском округе Московской области на территории бывшей военной части демонтируют аварийные постройки по просьбе жителей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Воинскую часть возле деревни Ковригино военнослужащие покинули в середине нулевых годов, но многие жители местного военного городка остались. Бывшие казармы и хозяйственные постройки полка ПВО не используются местным населением.

«В этих постройках постоянно играют наши дети, — рассказала жительница деревни Ковригино Лариса Максимова. — Там крыши рушатся, гвозди везде торчат. Мы просим администрацию Дмитровского округа и правительство Московской области посодействовать в сносе этих бывших полковых зданий, как уже сносят ангары на территории самой воинской части».

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва на территории региона идет ликвидация недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов. Ангары, построенные на территории бывшей воинской части 86611 в районе Ковригино, включены комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области в указанный перечень и демонтируются в связи с тем, что представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Администрация Дмитровского округа предложила в мае встретиться на месте демонтажа этих аварийных объектов, чтобы люди смогли сами убедиться, что выполнены все действия для обеспечения безопасности жителей соседних с заброшенной воинской частью населённых пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.

