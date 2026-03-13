В Подмосковье за февраль очистили более 200 лифтов от рекламы

Коммунальные службы Подмосковья в феврале очистили более 200 лифтов от несанкционированной рекламы и надписей. Работы прошли под контролем регионального ведомства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лифт относится к общедомовому имуществу наравне с подъездом, поэтому его чистота и исправность — зона ответственности жильцов и управляющих организаций. Управляющие компании обязаны своевременно устранять несанкционированные надписи, рисунки и рекламные объявления в кабинах многоквартирных домов.

Если лифт находится в ненадлежащем состоянии, жители могут обратиться в свою управляющую организацию или оставить заявку в Единой диспетчерской службе через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.