В Подмосковье выполнили более 2 тыс заявок на ремонт лифтов с начала ноября

Коммунальные службы Московской области за первые недели ноября выполнили более 2 тыс. заявок на ремонт лифтов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе текущего ремонта лифтов специалисты обслужили системы безопасности и автоматику, обновили дверные механизмы и заменили изношенные детали. Также проверили наладку тормозных систем и электроники. Безопасная эксплуатация лифтов требует непрерывного мониторинга, своевременного обслуживания и незамедлительного устранения сбоев.

«Сегодня в Подмосковье эксплуатируется более 67 тыс. лифтов в 14 тыс. МКД. За 5 лет в систему ЕДС поступило порядка 140 тыс. обращений, 46% из них приходится на дома, построенные после 2015 года. В 2025 году число обращений впервые снизилось на 18%. Это результат планомерной и системной работы», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, опыт региона по внедрению стандарта содержания лифтов признан положительным на федеральном уровне и масштабируется на всю страну.

О неисправностях лифтового оборудования жители могут сообщить в управляющую организацию или оставить заявку в Единой диспетчерской службе Подмосковья. Если управляющая компания бездействует, следует обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.