В Подмосковье выявили 9 случаев самовольной замены колонок

Девять случаев самовольной замены газовых колонок зафиксировали в юго-восточном Подмосковье с января по март 2026 года. Нарушения привели к попаданию воды в газопроводы и затронули почти 240 квартир, сообщает пресс-служба мособлгаза.

С начала 2026 года подобные инциденты произошли в Воскресенске, Жуковском, Лыткарино, Люберцах, Раменском округе и Коломне. Во всех случаях жители самостоятельно меняли газовые колонки, не обращаясь к специалистам. Это приводило к попаданию воды в систему газоснабжения и создавало угрозу для соседей.

За три месяца от действий нарушителей пострадали жильцы почти 240 квартир. В компании напомнили, что ремонт и замену газоиспользующего оборудования должны выполнять только профессионалы.

Вызвать специалистов для плановых работ можно через региональный портал госуслуг РПГУ. Жителям доступны услуги по ремонту и замене оборудования, заключению договора и техобслуживанию, перерасчету платы за газ, проверке задолженности при покупке недвижимости, установке и опломбировке счетчиков и другие сервисы.

При запахе газа необходимо срочно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.