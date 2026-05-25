Экспортеры Подмосковья поедут на бизнес-миссию в Абхазию

Подмосковные компании приглашают принять участие в международной бизнес-миссии в Абхазии, которая пройдет 24–26 июня 2026 года в Сухуми. Предприниматели смогут представить продукцию и провести переговоры с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует многоотраслевую международную бизнес-миссию для компаний, развивающих экспорт и планирующих выход на новые рынки. Участие позволит представить продукцию потенциальным покупателям из разных отраслей и обсудить условия сотрудничества.

В программе — двусторонние и многосторонние B2B-встречи, а также переговоры с ведущими байерами. Мероприятие пройдет с 24 по 26 июня 2026 года в городе Сухуми.

Подать заявку можно на сайте фонда по ссылке https://exportmo.ru/. Дополнительная информация также размещена на https://exportmo.ru и на инвестиционном портале Московской области https://export.invest.mosreg.ru/. Консультации предоставляют по телефону +7 (495) 150-39-41.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает экспортерам услуги бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.