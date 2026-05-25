Мобильные медкомплексы провели почти 4 тыс выездов в Подмосковье

Мобильные медицинские комплексы с начала года совершили почти 4 тыс выездов в отдаленные населенные пункты Подмосковья. Помощь получили более 98 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители удаленных и труднодоступных территорий могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологические и флюорографические исследования во время выездов мобильных бригад. Прием ведется рядом с местом проживания, что позволяет не тратить время на поездки в поликлинику.

«Благодаря работе мобильных медицинских комплексов жители удаленных территорий Московской области могут получить консультацию специалиста или пройти исследование, не тратя время на поездку в поликлинику. Медицинская помощь приходит прямо к дому. С начала года передвижные бригады совершили почти 4 тыс выездов, а число получивших помощь в мобильных комплексах превысило 98 тыс человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов формируют с учетом потребностей конкретного населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций региона и в их социальных сетях. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.