Шесть учителей физики победили в олимпиаде в Подмосковье

Итоги первой олимпиады «Импульс» для учителей физики подвели в физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Подмосковье. Победителями стали шесть педагогов, еще 13 заняли призовые места, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В олимпиаде приняли участие 56 учителей из 49 школ и 14 муниципалитетов региона. Участникам предстояло за 180 минут решить пять теоретических задач высокого уровня сложности по механике, термодинамике и электродинамике.

Победителями стали Александр Ильин из Физмат-лицея имени академика В. Г. Кадышевского, Сергей Еремин из лицея №15 Мытищ, Кирилл Стремоусов из гимназии №1 городского округа Жуковский, Дмитрий Самсонов из школы №1 имени Героя Советского Союза И. И. Иванова городского округа Фрязино, Алексей Белов из областной гимназии имени Е. М. Примакова и Дмитрий Козлов из лицея №8 городского округа Электросталь.

«Хочется выразить благодарность организаторам за возможность ощутить себя по другую сторону образовательного процесса — порешать интересные задачи по-спортивному, на время. Задачи на олимпиаде показались мне интересными и полезными для рефлексии. Отправил условия своим ученикам „на подумать“, жду их решений», — отметил один из участников олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.