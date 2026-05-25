Подмосковные боксеры завоевали три бронзы первенства России

Спортсмены Московской области завоевали три бронзовые медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет, которое прошло с 14 по 23 мая в Одинцовском округе. В турнире участвовали 519 спортсменов из 78 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Бронзовыми призерами среди юношей стали Богдан Кадухин из Королева в весовой категории до 52 кг и Егор Бабин из Истры в категории до 60 кг. Среди девушек третье место заняла Наталья Пашкова из Клина, выступавшая в весе до 57 кг.

Первенство России проходило в парк-отеле «Покровское». Соревнования такого уровня являются важным этапом отбора в юношескую сборную страны и позволяют выявить перспективных спортсменов для дальнейшего роста мастерства.

Турнир провели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.