Жить в коробке? Россияне в шоке от цен на ремонт от застройщика

Около 40% опрошенных россиян приобретают квартиру с ремонтом от застройщика, потому что хотят как можно быстрее получить готовое к заселению жилье. При этом 59% опрошенных отказались от ремонта под ключ, поскольку сочли цену слишком высокой, рассказали РИАМО аналитики компании «Страна Девелопмент» по итогам проведенного исследования.

Для четверти респондентов это способ сэкономить время и избежать лишнего стресса, а еще 18% — не могут нанимать мастеров, поскольку живут в другом городе. Причем у 88% — уже был опыт самостоятельного ремонта, поэтому они хорошо понимают, какого качества ожидают.

Покупателям особенно важны фиксированная стоимость и гарантия на работы. Вместе с тем 87% хотели бы иметь возможность выбирать варианты дизайна в рамках типовых решений, особенно когда речь идет о кухне и мебелировке.

Главной причиной отказа от ремонта под ключ стала стоимость. Ее посчитали «слишком высокой» 59% опрошенных, рассматривавших эту опцию. Для тех, кто изначально не интересовался такими услугами, определяющим фактором оказались сомнения в качестве работ — это отметили 30% участников исследования.

Дополнительным барьером для части аудитории остается устойчивый стереотип о «наценке застройщика». Около 19% респондентов называли собственную оптимальную сумму за ремонт — она была в 1,5–2 раза ниже предложенных вариантов.

Опрошенные довольно четко представляют приемлемую для себя стоимость.

«В Москве комфортным ценовым диапазоном участники исследования называют 50–60 тыс. руб. за кв. м, в регионах — около 25 тыс. руб. При этом часть клиентов отказывается от отделки, чтобы снизить бюджет покупки в среднем на 10–20%. Это особенно актуально для ипотечных сделок, где важен размер ежемесячного платежа», — отмечает вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Однако такой выбор чаще становится вынужденным компромиссом: за пару лет стоимость ремонта выросла на 20–30%, увеличились и сроки работ, поэтому самостоятельная отделка далеко не всегда оказывается дешевле предложения от застройщика, добавил эксперт.

По словам эксперта, сегодня покупатель воспринимает ремонт от застройщика прежде всего как сервис, который должен сэкономить время, избавить от рисков и организационных сложностей. При этом качество отделки от девелоперов за последние годы заметно выросло: крупные компании ориентируются на единые стандарты и дают гарантию на выполненные работы.

