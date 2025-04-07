В Подмосковье в 2025 г планируют перейти на цифровые паспорта готовности домов к зиме

В регионе в течение 2025 года планируют запустить цифровые паспорта готовности МКД к ОЗП (осенне-зимнему периоду — ред.) цифровыми. Это усилит контроль и сократит сроки принятия МКД к зиме. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Сейчас у нас наступает период подготовки многоквартирных домов к ОЗП. У нас по каждому дому делается паспорт готовности. Это небольшой документ, который заполняется от руки. Это не очень удобно и не очень технологично. Мы предлагаем перейти на электронный вид (данного документа — ред.)», — сказал Мурашов.

Он отметил, что уже полностью заполненный паспорт можно будет выгрузить из системы и распечатать в бумажном виде. Кроме того, все выявленные недостатки будут отображаться в системе. Так, сдать многоквартирный дом на готовность к зимнему периоду можно будет только после устранения всех замечаний.

Мурашов добавил, что также ведомству будет удобнее следить за выполнением сроков проведения работ. Перейти на прозрачные и понятные электронные паспорта готовности к ОЗП планируется в текущем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в случае электронного голосования собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — сказал глава региона.