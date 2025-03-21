В Подмосковье рассказали о новых практиках снижения аварийности лифтов в МКД

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также представители лифтовых организаций региона в рамках рабочего совещания обсудили содержание и техническое обслуживание лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Основной акцент участники сделали на необходимости внедрения в Подмосковье типового договора на эксплуатацию оборудования, а также критериев оценки деятельности организаций, осуществляющих обслуживание лифтов.

«За последние пять лет в стране произошло более 330 несчастных случаев, связанных с плохим обслуживанием лифтового оборудования. Проблема, в числе прочего, заключается в недостаточном профессионализме специализированных организаций. Сегодня на рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым мы предлагаем, во-первых, установить четкие критерии, которым должны соответствовать специализированные компании. Во-вторых, предлагаем учредить типовую форму договора между УК или ТСЖ и обслуживающими лифты организациями. И, в-третьих, предлагаем создать реестр организаций, соответствующих критериям и имеющих допуск к обслуживанию лифтов в МКД», — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Была рассмотрена и возможность создания единых диспетчерских служб на базе муниципалитетов, позволяющих дистанционно отслеживать все процессы, в том числе, и реагировать на обращения жителей. Пилотные проекты уже запущены в Королеве и Красногорске.

«Бывают ситуации, когда по объективным причинам управляющая организация решает сменить компанию, обслуживающую лифтовое оборудование в МКД. В этой связи необходима предварительная оценка состояния всего оборудования. Для упрощения этой процедуры в планах систематизировать список независимых эксперт-центров, проговорить ценовую политику и выработать единый алгоритм оценки. Также важно организовать и работу чат-бота, где будет собрана вся необходимая информация о поставщиках и имеющихся запчастях для проведения ремонта и содержания лифтов. Сейчас делаем упор на цифровизацию и систематизацию всех рабочих процессов», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По итогу мероприятия были приняты решения:

сформировать перечень организаций, которые проведут точечные обследования лифтового оборудования при переходе от одной управляющей организации к другой;

представить предложения по разработке чат-бота для выявления наличия запасных деталей для лифтового оборудования;

сформировать предложения по формированию единой диспетчерской службы Московской области в части лифтового оборудования.

С целью предотвращения несчастных случаев, а также повышения безопасности жителей в Государственную думу внесен ряд законопроектов, направленных на ужесточение требований, предъявляемых к лифтовым организациям, а также техническому обслуживанию оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.