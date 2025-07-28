В Подмосковье появится новый сервис по подбору запчастей для ремонта лифтов

С 1 августа на территории Московской области планируется к запуску телеграмм-бот «Наш лифт». Он позволит специалистам отрасли быстро подбирать необходимые комплектующие для проведения ремонта лифтового оборудования. В списке товаров — более 1 тыс. видов запчастей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Организатором площадки выступило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Всего в Подмосковье насчитывается более 66 тыс. лифтов. В этом году в эксплуатацию введено более 360 — 87% из них отечественного производства. Также приняли решение разработать рейтинг лифтовых организаций — в области их более 220. Он будет включать в себя 5 критериев оценки, которые позволят выявить слабые и сильные стороны каждой из компаний с целью дальнейшей оптимизации всех процессов. Еще одно нововведение — запуск чат-бота по подбору комплектующих для ремонта лифтов. С его помощью каждый линейный сотрудник сможет подобрать все необходимые детали быстро и не отрываясь от работы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как работает сервис?

Пользователь задает боту вопрос о наличии конкретной детали — трос, пружина, выключатель. В свою очередь, система оперативно предоставляет информацию о доступном на складах Подмосковья ассортименте товаров.

Участники электронной площадки:

более 800 управляющих организаций;

220 сервисных компаний;

35 инженерных дата-центров;

свыше 20 поставщиков запчастей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.

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