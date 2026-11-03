В Подмосковье подключили к газу более 200 домов участников СВО и их семей

Участники специальной военной операции и члены их семей бесплатно подключили к газу более 200 домов в Московской области по президентскому проекту социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подключение домов участников СВО и членов их семей проводят бесплатно, оформление документов максимально упрощено.

Программой воспользовалась семья Натальи Вагиной из микрорайона Заветы Ильича в Пушкино. Заявку она подала в марте 2026 года, узнав о поддержке на портале госуслуг. Раньше дом отапливали электрическими конвекторами: зимой расходы достигали 25 тыс. рублей в месяц. Семье приходилось экономить, в доме было прохладно, а ванной почти не пользовались из-за долгого нагрева воды.

«Также важно, что готовить можно без экономии: раньше я вставала в 6 утра, чтобы пользоваться ночным тарифом. Ждем супруга в отпуск в ноябре — он сможет отогреться, и у нас будет возможность принять ванну», — поделилась Наталья.

Ее супруг Сергей Вагин два года находится в зоне боевых действий. В 2024 году он получил тяжелое ранение, после лечения вернулся к службе. Его наградили медалью «За отвагу» и знаком «Защитник Курской области».

«Газификация домов семей участников СВО находится на особом контроле: мы отслеживаем каждый этап — от подачи заявки до пуска газа, чтобы не допустить сбоев и задержек», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

С начала действия льгот в марте 2022 года газ подвели более чем к 3 тыс. подмосковных домов. Подать заявку на льготную газификацию можно только на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.