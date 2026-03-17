В Подмосковье подключили к газу 2 тыс домов с начала года

С начала года единый оператор региона «Мособлгаз» подключил к централизованному газоснабжению две тысячи домов в Подмосковье по президентской программе социальной газификации. Жители газифицированных населенных пунктов не платят за подведение газа до границ участка, оплачиваются только работы внутри участка и установка оборудования.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что программа имеет социальное значение.

«Каждый новый дом, подключенный к газу по президентской программе социальной газификации, — это не просто цифра в отчете. Это тепло и экономия семейного бюджета, и главное — уверенность в завтрашнем дне. В настоящее время строительство газопроводов-вводов продолжается. По плану до конца декабря голубое топливо появится в домах еще 50 тысяч жителей», — отметил Воропанов.

Юбилейным двухтысячным домом стала частная собственность Ирины Бунтиной в деревне Очево Дмитровского округа. По словам хозяйки, ожидание подключения заняло около четырех месяцев. Ранее дом отапливался электричеством.

«Главный плюс подключения к газу — это экономия и эффективность. Считаю, что он должен быть у каждого», — сказала Ирина Бунтина.

Чтобы бесплатно подвести газ до границ участка, необходимо подать заявку на сайте программы. Для подключения внутри участка можно заключить комплексный договор с «Мособлгазом», который включает проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также техническое обслуживание оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.