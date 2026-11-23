Газовики с начала 2026 года подключили к сетям 14 тыс. частных домов в Московской области и построили 470 километров газопроводов до границ участков, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Социальная газификация предусматривает бесплатное подведение сетей до границ участков. Региональный оператор программы — АО «Мособлгаз». Работы внутри участка и покупку оборудования собственник оплачивает отдельно.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что газифицированы более 3 тыс. населенных пунктов региона. С начала 2026 года участниками президентского проекта стали 35 тыс. человек, которые уже используют газ дома. По его словам, задача регионального министерства — сделать оформление документов и проведение работ максимально удобными для жителей.

«Работа по социальной газификации продолжается, проект бессрочный», — отметил Мурашов.

Жители газифицированных населенных пунктов могут подать заявку через региональный портал госуслуг или сайт АО «Мособлгаз». Для строительства газопровода внутри участка и подключения дома можно заключить комплексный договор с Мособлгазом. Он позволяет выбрать нужные работы, а оборудование при желании купить самостоятельно.

Ирина Смирнова из деревни Ельня Богородского округа, чей дом накануне подключили к газу, рассказала, что строительство еще идет. Временное отопление электрическими пушками было неудобным и дорогим из-за высокого расхода энергии.

«Газ решил сразу несколько проблем: появилось тепло, горячая вода и уменьшение ежемесячных трат!» — поделилась Смирнова.

Программа догазификации действует по поручению президента РФ с 2021 года. В сентябре 2026 года он поручил правительству РФ проработать законодательные изменения для включения в программу сельских домов культуры. Срок подготовки поправок — до 1 марта 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.