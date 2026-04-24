В Подмосковье объяснили, как продлить срок службы лифта

Жителям Подмосковья разъяснили, как сохранить новый лифт после капитального ремонта и законно установить видеонаблюдение в кабине. Решение о монтаже камеры принимается только на общем собрании собственников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Замена лифта в рамках капитального ремонта — важный этап для многоквартирного дома. После обновления механизмов, кабины и электроники оборудование может служить десятилетиями, однако срок эксплуатации напрямую зависит от бережного использования.

Одной из основных проблем остается вандализм. Поврежденные кнопки, испорченная отделка, мусор в шахте ускоряют износ оборудования и сводят к минимуму эффект от проведенного ремонта.

Эффективной мерой защиты считается установка камеры видеонаблюдения в кабине. Однако лифт является общедомовой собственностью, поэтому решение о монтаже принимается только на общем собрании жителей. Собственники должны определить источник финансирования, место установки камеры и порядок доступа к записям.

Камера фиксирует лица и поведение людей, что относится к персональным данным. Самовольная установка без решения собрания нарушает статью 13.11 КоАП РФ и может повлечь штраф до 15 тысяч рублей для граждан. Кроме того, соседи вправе оспорить монтаж, и оборудование придется демонтировать за свой счет.

В министерстве подчеркнули, что правильно оформленная система видеонаблюдения дисциплинирует нарушителей и помогает оперативно выявлять случаи порчи имущества. Это снижает риск преждевременного износа и позволяет дольше сохранять лифт безопасным и удобным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.