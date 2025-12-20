В Подмосковье наградили победителей олимпиады по вопросам ЖКХ среди школьников

В доме правительства Московской области прошла церемония награждения победителей региональной олимпиады по вопросам ЖКХ для школьников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Торжественное мероприятие состоялось в доме правительства Московской области. Олимпиада была организована министерством жилищно-коммунального хозяйства региона при поддержке министерства образования и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

В конкурсе приняли участие учащиеся 7–11 классов со всего Подмосковья. Олимпиада включала 15 тестовых и 3 творческих задания. В этом году в мероприятии участвовали около 5,5 тысячи школьников — на треть больше, чем в прошлом году.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что отрасль ЖКХ становится все более высокотехнологичной и требует вовлеченных специалистов. Он подчеркнул важность поддержки со стороны родителей и рост интереса молодежи к сфере.

Победителями стали Маргарита Герасимова из Щелкова (1 место), Вероника Ерохина из Мытищ (2 место) и Карина Сергеева из Лыткарино (3 место). Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко добавила, что проект способствует профориентации подростков и формированию интереса к профессиям в ЖКХ.

Все участники получили дипломы и ценные призы для учебы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.