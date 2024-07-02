В Подмосковье газифицировали еще одну деревню в рамках губернаторской программы

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалистами «Мособлгаза» построены газораспределительные сети в деревне Тверитино округа Серпухов. Протяженность газопровода составила 12 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Благодаря этому у более чем 150 жителей появилась возможность принять участие в Социальной газификации и подвести газ до границ участка бесплатно.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,6%. В рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в этом году запланирован ввод 70 объектов, что создаст условия для обеспечения газом более 10 тыс. жителей в 3,6 тыс. домовладений. На сегодняшний день «Мособлгаз» завершил работы по программе уже в 36 населенных пунктах из 70, запланированных на 2024 год», — прокомментировал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин,

Чтобы подвести газ до забора бесплатно, жителям частных домов необходимо подать заявку на социальную газификацию через Личный кабинет клиента.

Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором, в который входят следующие виды работ: проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования; поставка газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.