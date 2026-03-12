В Подмосковье газ подвели к четырем деревням с начала 2026 года

С начала 2026 года в Московской области завершили строительство газовых сетей к четырем населенным пунктам по губернаторской программе. Работы выполнил Мособлгаз в Волоколамском, Раменском, Зарайском и Орехово-Зуевском округах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Газ подвели к деревне Таболово в Волоколамском округе, Сельвачево в Раменском округе, Истоминке в Зарайском округе и Власово в Орехово-Зуевском округе. После ввода сетей в эксплуатацию жители могут бесплатно подвести газ до границ своих участков, подав заявку через интерактивную карту на сайте Мособлгаза.

«Для жителей переход на газ — это более стабильное отопление и снижение расходов. В среднем газ позволяет сократить коммунальные платежи примерно на треть по сравнению с электричеством или дровами. Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» действует уже более двух десятилетий. За это время было газифицировано свыше 900 поселков, деревень и СНТ, и доступ к голубому топливу получили более 300 тыс. жителей Подмосковья. В этом году планируется подвести газ еще к 70 населенным пунктам», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В регионе также действует система социальной поддержки для 11 категорий граждан, включая участников СВО. Компенсация может покрывать до 100% затрат на стандартное оборудование и монтаж внутри дома. В 2025 году этой мерой воспользовались более 2,5 тыс. человек.

Чтобы включить населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. В деревне должны быть зарегистрированы не менее 30 человек, а затраты на одного жителя не должны превышать 450 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.