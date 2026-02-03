В Орехово-Зуевском округе продолжается ремонт канализационных коллекторов

В Орехово-Зуевском городском округе ведется масштабный ремонт канализационных коллекторов в Ликино-Дулеве и на улице Красноармейской в Орехово-Зуеве. Работы планируется завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

В Ликино-Дулеве ремонтируют магистральный канализационный коллектор протяженностью 3,9 км, который обслуживает весь город. В парке «Заводской» микрорайона Лиаз возникли сложности из-за подтопления речки Помрешиха, однако сейчас проблема устранена. Станции перекачки размещены вне жилой зоны вдоль железной дороги. До конца года планируется отремонтировать оставшиеся 2,4 км коллектора.

В Орехово-Зуеве на улице Красноармейской работы ведутся с привлечением дополнительных бригад. Из-за изношенности сетей и размывания грунта принято решение использовать открытый способ прокладки труб. Завершить ремонт планируется в течение года.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий подчеркнул, что эти работы важны для стабильной жизни в округе, несмотря на то что жители не всегда видят их напрямую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.