сегодня в 08:14

В Орехово-Зуевском округе активно чистят снег после прихода мощного снегопада

Циклон в ночь на 27 января принес в Подмосковье обильные осадки — прирост снежного покрова может достигать до 60 см. Техника и люди в Орехово-Зуевском округе работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации.

В Орехово-Зуевском округе к уборке улично-дорожной сети, общественных пространств и дворов привлечено более 200 единиц техники, на улицы вышли 400 дворников.

Уборка дорог идет по установленным приоритетам:

опасные участки дорог,

дороги с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты,

городские дороги, дороги в населенных пунктах и подъезды к СНТ,

сельские дороги.

В первый день снегопада особенно важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб — скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов.

Особое внимание уделяется подходам к социальным объектам, после убираются дворовые территории.

«Прошу вас отнестись с пониманием и запастись терпением. Снег обязательно будет убран со всех территорий — шаг за шагом, по мере возможности», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

При необходимости заявку на расчистку снега можно оставить по номеру ЕДС ЖКХ 8-800-100-84-44.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

