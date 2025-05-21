В Орехово-Зуеве завершилась газификация 30 частных домовладений

Более 2 100 домовладений в Орехово-Зуевском округе уже подключены к газу в рамках программы социальной газификации. Среди них — 30 домов в деревне Дуброво. Теперь жители деревни могут отказаться от дорогостоящего дизельного отопления и подключиться к современным газовым коммуникациям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раньше домовладения отапливались дизельным топливом или электричеством, что требовало регулярной заправки котлов и дополнительных затрат на нагрев воды от электричества.

В рамках газификации к участкам абонентов был подведен газопровод среднего давления. Для понижения давления газа до бытовых значений установлены домовые регуляторные пункты (ДРП) подземного типа в герметичных пластиковых колодцах.

Оставить заявку на подключение газа можно онлайн:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.