В Орехово-Зуеве продолжается реализация программы соцгазификации

Социальная газификация — президентская программа, по которой государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. Так, газ провели в дом жителя села Богородское Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все работы по газификации дома выполнены по комплексному договору, который подразумевает бесплатное подведение газопровода до границ участка и работы газовиков внутри участка и в домовладении. Стоимость такого договора определяется затратами на работы внутри участка. Заявитель может выбрать проектирование, сварочно-монтажные работы и пакет оборудования. Также «Мособлгаз» предоставляет услуги по техническому обслуживанию и наладке газового оборудования.

В Орехово-Зуевском округе работает чат для тех, кто хочет узнать больше о программе социальной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.