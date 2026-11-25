Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями 24 ноября осмотрел новый пассажирский лифт в доме №4, корпус 1, на Новоспортивной улице в Одинцове. Основные работы завершены, оборудование готовят к запуску, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик заменил устаревший пассажирский лифт иностранного производства на оборудование Серпуховского лифтостроительного завода. Работы проводят по программе фонда капитального ремонта Московской области.

«Подрядчик полностью заменил кабину, лебедку, автоматику, двери на этажах и направляющие. Важно, что все оборудование, включая электронику, отечественного производства. Это существенно упростит дальнейшее обслуживание и ремонт», — сообщил Андрей Иванов.

Следующим этапом капитального ремонта в доме станет замена грузового лифта. По действующей программе фонда эти работы запланированы на 2029 год.

Одноподъездный дом №4, корпус 1, на Новоспортивной улице построили в 2001 году. В 14-этажном здании расположены 52 квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.