сегодня в 23:59

В нескольких районах Харькова пропал свет после взрывов

Несколько районов Харькова оказались обесточены после взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В ряде районов Харькова после „прилетов“ пропал свет и остановился электротранспорт», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

Ранее в связи с проблемами в электросети в Харькове временно перестал работать метрополитен. Администрация харьковского метро сообщила, что движение поездов по всем веткам приостановлено «в силу технических обстоятельств».

