Метро остановилось в Харькове из-за перебоев с электричеством
Фото - © Wikipedia.org
В связи с проблемами в электросети в Харькове временно перестал работать метрополитен. Администрация харьковского метро сообщила, что движение поездов по всем веткам приостановлено «в силу технических обстоятельств», сообщает ТАСС.
Предварительно известно, что также имеются проблемы с электроснабжением в Полтаве. Согласно информации, предоставленной украинским «24 каналом», некоторые городские районы остались без воды и отопления.
Также, по неофициальной информации, в Чернигове отключено электроснабжение примерно у 40 тысяч потребителей.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.
