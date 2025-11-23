сегодня в 20:58

Метро остановилось в Харькове из-за перебоев с электричеством

В связи с проблемами в электросети в Харькове временно перестал работать метрополитен. Администрация харьковского метро сообщила, что движение поездов по всем веткам приостановлено «в силу технических обстоятельств», сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что также имеются проблемы с электроснабжением в Полтаве. Согласно информации, предоставленной украинским «24 каналом», некоторые городские районы остались без воды и отопления.

Также, по неофициальной информации, в Чернигове отключено электроснабжение примерно у 40 тысяч потребителей.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.

