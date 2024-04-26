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В Мытищах замену лифтового оборудования проводят по графику

В Мытищах замену лифтового оборудования проводят качественно и по графику. Выездную проверку многоквартирных домов, где меняют лифтовое оборудование, провел Александр Хаюров, передает пресс-служба администрации городского округа.

Выездную проверку многоквартирных домов, где меняют лифтовое оборудование, провел директор «УЖКХ г. о. Мытищи» Александр Хаюров.

Осмотр домов № 9/24 и 27 по улицам Веры Волошиной организовали совместно с представителями фонда капитального ремонта Московской области. Специалисты оценили качество работ, выполняемых подрядной организации ООО «СтарТЕН», а также соблюдение графика.

«Получили небольшие замечания от жителей, подрядчик ответил, что все вопросы устранит при приемке и сдаче работы. Основных замечаний не выявлено», — рассказал Александр Хаюров.

Жители и управляющая компания положительно отозвались о качестве работ. Завершить их планируют в конце июля.

В плане на 2023–2025 годы в городском округе Мытищи утвержден капремонт в 151 доме.

В этом году запланировано заменить 40 лифтов. В настоящее время в работе 8 МКД — это 21 лифт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.