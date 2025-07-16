Сенатор парламента Румынии, лидер фракции S.O.S Romania Диана Шошоакэ заявила, что все больше членов Европарламента сейчас выступают против направленных на РФ санкций, многие считают, что они уже обанкротили европейскую экономику, сообщает Общественное Телевидение России .

«Наряду с санкциями также применяются налоговые повышения, которые окажут давление на граждан. Я думаю, что нас ждет целая серия беспорядков в большинстве стран ЕС, поскольку эти санкции сопровождаются огромными кредитами на вооружение Украины», — сказала политик.

По ее словам, Венгрия и другие страны ЕС призывают вводить санкции против Украины. Премьер-министр страны Виктор Орбан сослался на смерть закарпатского венгра Йожефа Шебештьена: его забили во время принудительного призыва в украинскую армию.

Кроме того, далеко не все участники согласны с введением потолка цен на экспорт российской нефти до уровня на 15% ниже среднего значения рыночных цен за 10 недель.