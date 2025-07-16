В мире существует топ-5 мифов о мужском старении, в которые пора перестать верить, сообщила РИАМО эксперт в области косметологических разработок компании Impulse Device Алена Шевердина.

Она отметила, что один из них — после 40 все только хуже. При этом именно после 40 лет мужчина начинает лучше понимать себя, отпускать лишнее, быть в контакте с собой и партнером.

«Косметика — не для мужчин — миф. Современная наука о коже гендерно нейтральна. Морщины, сухость, пигментация — это биология, а не признак немужества», — добавила Шевердина.

Тестостерон уходит — жизнь заканчивается — это тоже миф. По словам эксперта, гормоны можно корректировать, а главное — психическая энергия сильнее любого гормона.

Некоторые считают, что седина и лысина — конец привлекательности. Но специалист назвала их вариантом стиля, а не дефектом. В пример она привела актера и кинорежиссера Стэнли Туччи.

«Молодые выигрывают — миф. Молодость часто путают с живостью. А живость — это не юность, а внутреннее состояние. И его можно сохранять в любом возрасте», — подчеркнула собеседница.

Современный мужчина чаще серьезно относится к своей внешности и внутреннему состоянию. Так, по данным Euromonitor, более 40% мужчин в 2023 году использовали кремы, сыворотки и ухаживающие средства для лица — будь то дневной, ночной или универсальный уход. Исследование Statista и Mintel показывает, что 47% мужчин в возрасте 45+ применяют антивозрастные средства для лица и шеи, в том числе с пептидами и ретинолом. А рынок мужской косметики часто развивается быстрее, чем женской.

И в онлайн‑среде привлекательность мужчин оценивается дольше — мужчины остаются востребованными в dating-среде примерно до 50 лет и старше, в отличие от женщин, чьи оценки снижаются уже после 25-27 лет.

«Пока другие продолжают верить в штампы, у вас есть шанс открыть новую версию себя. Без страха, без стыда, без суеты. Потому что зрелость — это сила, а не конец, и именно вы решаете, что будет дальше», — заключила Шевердина.