В России предложили по-новому рассчитывать пенсию для улучшения демографии

Профессор кафедры социологии УрФУ, демограф Анна Багирова предложила ввести пенсионные выплаты за качество и объем родительского труда. По ее мнению, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Багирова уверена, что для россиян нужно ввести пенсионные выплаты за «качество и объемы реализованного родительского труда». Социолог полагает, что такая мера способна «переломить ситуацию» с демографией.

«Когда молодые люди заключают брак и задумываются о детях, то они должны понимать, что это государство будет стимулировать: достигнув пенсионного возраста, они получат ощутимую поддержку от государства за качество и объемы реализованного родительского труда», — сказала профессор.

Социолог также рассказала о результатах исследования среди уральцев 20-23 лет, которых спрашивали, какие меры нужно вводить работодателям для стимулирования рождаемости среди работающих молодых людей. Респонденты заявляли, что начальству следует ввести выплаты на свадьбу и масштабировать дистанционную занятость, назначать дополнительные выходные работникам, а также увеличить число отпускных дней для родителей детей до 14 лет.