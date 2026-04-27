В Мытищах построят газопровод для 20 домов в Пирогово

Новый распределительный газопровод протяженностью 1,5 км строят в деревне Пирогово городского округа Мытищи по президентскому проекту. После завершения работ к газу смогут подключиться 20 домовладений, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Распределительный газопровод возводят в рамках программы социальной догазификации. Реализация проекта позволит подвести газ к границам земельных участков 20 заявителей и повысить уровень комфорта проживания в населенном пункте.

Подать заявку на подключение можно в любое время при соблюдении двух условий: домовладение должно быть зарегистрировано, а дом — расположен в населенном пункте с действующим распределительным газопроводом.

Догазификация предусматривает строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств жителей. Работы внутри участка и подготовка дома к приему газа выполняются за счет собственника. Мособлгаз и специализированные строительные организации оказывают услуги по строительству и подключению для обеспечения надежного и качественного газоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.