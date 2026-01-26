В Мурманской области завершена установка временных опор ЛЭП после аварии

«Временные опоры установлены, остается монтаж последнего провода», — отметил он.

Отмечается, что работы могут завершить завтра.

Об отключениях электроэнергии в городах Мурманск и Североморск из-за «аварийных ситуаций, произошедших на линиях „Россетей“», стало известно вечером 23 января. В частности, об сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале. Глава региона также объявил о введении режима повышенной готовности.

Ранее СК возбудил уголовное дело после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды.

