В Москве за 15 лет модернизировали более 170 газорегуляторных пунктов

Власти Москвы в течение последних 15 лет без отключения потребителей от сети, а также в сжатые сроки модернизировали более 170 газорегуляторных пунктов, что помогло снизить износ сетей. Об этом рассказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков, сообщает «Городское хозяйство Москвы» .

«Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах, обеспечивают его очистку от механических примесей и учет расхода. За 15 лет модернизировали в столице свыше 170 таких объектов, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей», — рассказал Бирюков.

Масштабное обновление затронуло системы газораспределения, газопотребления и подводящие газопроводы. Диспетчерский центр АО «Мосгаз» осуществляет непрерывный мониторинг работы всех газорегуляторных пунктов города благодаря установленной автоматизированной системе контроля и измерения технологических параметров, которой оснащен каждый объект.

На производственной базе АО «Мосгаз» были созданы современные газорегуляторные пункты шкафного типа из отечественных комплектующих, которые пришли на смену устаревшим установкам. Новое оборудование характеризуется повышенной надежностью и минимальным уровнем шума, полностью соответствуя нормам безопасности.