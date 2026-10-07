В Подмосковье расчистили более 7,7 тыс га зон вдоль линий электропередачи

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала 2026 года очистили от деревьев и кустарников более 7,7 тыс. гектаров охранных зон линий электропередачи в Московской области. Работы повышают надежность электроснабжения перед осенне-зимним периодом, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики расчистили более 7,7 тыс. гектаров охранных зон линий электропередачи в рамках подготовки электросетевого комплекса Подмосковья к осенне-зимнему периоду.

Наибольшие объемы работ выполнены в Солнечногорске — 215 га, Талдомском округе — 163 га, Наро-Фоминском округе — 156 га, Луховицах — 142 га, Серпухове — 126 га и Пушкинском округе — почти 12 га.

Всего на 2026 год компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» запланировали расчистку 7841,5 гектара охранных зон. Большую часть опиловки выполнили весной и летом. Работы продолжат до конца года по утвержденным планам.

Порубочные остатки утилизируют и вывозят. Специалисты соблюдают природоохранное законодательство и следят, чтобы расчистка не повреждала зеленые насаждения за пределами охранных зон.

«Подготовка электросетевого комплекса Подмосковья к осенне-зимнему периоду — это комплексная работа, в которой нет второстепенных деталей. Расчистка охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности — одно из ключевых направлений этой работы», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр отметил, что удаление веток и поросли снижает риск повреждения проводов и опор в непогоду. От этой работы зависят комфорт и безопасность миллионов жителей, социальных объектов и предприятий региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.