Диетолог назвала продукты для снижения воспаления

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что регулярное употребление цельных, свежих продуктов эффективнее отдельных «суперфудов» в борьбе с воспалением, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, такой рацион напоминает средиземноморскую диету: овощи, фрукты, бобовые, орехи, семена, жирная рыба, оливковое масло и пряные травы. Вместе они обеспечивают организм клетчаткой, полифенолами, антиоксидантами и полезными жирами.

Дианова рекомендует ягоды, брокколи, шпинат и кейл — замороженные не уступают свежим. В список входят измельченное льняное семя, лосось, сардины, скумбрия, в том числе консервированные, масло первого холодного отжима, грецкие орехи, миндаль, фисташки, имбирь и куркума. Избыток сладких напитков, рафинированных углеводов, жареного, трансжиров и красного мяса, по ее словам, поддерживает хронический стресс в организме.

Менять питание Дианова советует постепенно: добавить ягоды к завтраку, заменить половину гарнира овощным салатом.

«Наиболее устойчивый результат дает разнообразие продуктов и регулярность, а не стремление к идеальному питанию. Рацион лучше работает в сочетании с физической активностью, полноценным сном и управлением стрессом. Необязательно полностью исключать любимые блюда: в долгосрочной перспективе воспаление снижается за счет баланса, при котором противовоспалительные продукты составляют основу питания, а менее полезные остаются допустимым дополнением», — заключила диетолог.

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