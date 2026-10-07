В Подмосковье за неделю выставили на земельно-имущественные торги 185 объектов

Земельно-имущественные торги в Подмосковье пополнились 185 объектами с 28 сентября по 2 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области с 28 сентября по 2 октября 2026 года выставил на торги 185 объектов: 86 земельных участков в аренду, 94 — на продажу, здание с участком и два нежилых помещения на продажу, нежилое помещение в аренду и участок под сельскохозяйственную деятельность.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В поселке Проводник городского округа Коломна сдается в аренду участок под индивидуальное жилищное строительство площадью почти 14 соток. Начальная цена — 140 000 руб. в год. В деревне Томарово муниципального округа Чехов продается участок того же назначения площадью 8 соток. Начальная цена — 1 129 456 руб.

Для бизнеса в Воскресенске продается нежилое помещение площадью 168 кв. м. В городском округе Коломна сдается в аренду здание с земельным участком под коммерческую деятельность площадью 3456 кв. м. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в регионе проходят в электронной форме. Для участия нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и земельно-имущественным торгам, а также пошаговые инструкции по участию в торгах доступны на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.