«Газпром нефть» создает систему сертификации авиационного биотоплива

Со следующего года международным перевозчикам придется учитывать углеродные выбросы: покупать углеродные единицы или использовать климатически нейтральное топливо. Этим Юшков объяснил соглашение «Аэрофлота» и «Газпром нефти».

«Авиационное топливо в этом смысле является международным продуктом: самолеты выполняют рейсы в разные страны, и перевозчики должны соответствовать требованиям государств и международных структур, в том числе в части качества топлива и его климатических характеристик. В Евросоюзе, в частности, уже формируются требования к применению биотоплива в авиации, которые фактически распространяют соответствующие стандарты и на международных перевозчиков. При этом в условиях санкций российским производителям становится сложнее пользоваться зарубежными системами сертификации и подтверждать характеристики собственной продукции через иностранные структуры», — пояснил Юшков.

По словам эксперта, «Газпром нефть» привлекает других участников отрасли, чтобы согласовать общие требования. Это снизит риск создания стандарта под продукт одного производителя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.