«Газпром нефть» создает систему сертификации авиационного биотоплива
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России нужна собственная сертификация экологичного авиационного топлива (SAF), которую признают на международных рейсах. Ее задачи объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщает АБН24.
Со следующего года международным перевозчикам придется учитывать углеродные выбросы: покупать углеродные единицы или использовать климатически нейтральное топливо. Этим Юшков объяснил соглашение «Аэрофлота» и «Газпром нефти».
«Авиационное топливо в этом смысле является международным продуктом: самолеты выполняют рейсы в разные страны, и перевозчики должны соответствовать требованиям государств и международных структур, в том числе в части качества топлива и его климатических характеристик. В Евросоюзе, в частности, уже формируются требования к применению биотоплива в авиации, которые фактически распространяют соответствующие стандарты и на международных перевозчиков. При этом в условиях санкций российским производителям становится сложнее пользоваться зарубежными системами сертификации и подтверждать характеристики собственной продукции через иностранные структуры», — пояснил Юшков.
По словам эксперта, «Газпром нефть» привлекает других участников отрасли, чтобы согласовать общие требования. Это снизит риск создания стандарта под продукт одного производителя.
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