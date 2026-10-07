Звезды отметят 35-летие «Старко» концертом в Кремле 7 ноября

На сцену выйдут Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков и Владимир Пресняков-старший, Валерий Сюткин, Алексей Глызин, Дмитрий Харатьян, Игорь Бутман, Илья Авербух, Эдгард Запашный, Михаил Муромов, Андрей Державин, Сергей Минаев, Юрий Лоза и группа Uma2rman.

Организаторы установят на сцене стилизованную футбольную трибуну. Артисты будут оставаться на ней весь вечер, поддерживать коллег и по очереди выступать перед зрителями. Программа включит неожиданные дуэты, а финалом станет общее исполнение юбилейной песни.

В записи композиции участвовали 36 артистов, в клипе — 48 известных персон. Создатели проекта с помощью современных технологий объединили нынешних участников с архивными образами Виктора Резникова, Александра Барыкина, Александра Градского и других артистов прошлого.

Команду основали в 1991 году Виктор Резников, Михаил Муромов и Юрий Давыдов. Первый официальный матч состоялся 19 августа 1991 года, а в мае 1992-го «Старко» сыграл в «Лужниках» со сборной звезд итальянской эстрады. За 35 лет команда посетила более 150 городов России, стран СНГ и зарубежья. Матчи дополняли концерты и благотворительные акции.

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