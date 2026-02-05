В Москве в круглосуточном режиме продолжаются работы по вывозу снега

В уборке снега на дорогах задействована тяжелая техника. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее и строго соблюдать ПДД.

Работы по погрузке и вывозу снега идут в круглосуточном режиме. Также днем специалисты очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и т. д.

Места, где идут работы, огорожены лентами и заграждениями. Пешеходов просят быть внимательнее и не заходить за них.

Между тем синоптики заявили, что в Москве до 7 января сохранятся аномальные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

