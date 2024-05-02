В Москве реконструируют очистные сооружения «Приволье»

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы специалисты проведут работы по реконструкции очистных сооружений «Приволье», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов», — сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что с 2012 года на территории мегаполиса были построены и реконструированы 11 очистных сооружений, а также обновлена канализационно-насосная станция «Щапово».

В рамках модернизации будет построена новая канализационно-насосная станция, производительность которой составит 1 тыс. куб. м в сутки. Также специалисты смонтируют высокомощные газоочистные установки для исключения неприятных запахов.

Узлы и механизмы для модернизации очистных сооружений произвели в Московском регионе, а для диспетчеризации применяется российское ПО.

Реконструкция очистных сооружений «Приволье» позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечит необходимый резерв мощностей.

Ранее стало известно, что на портале mos.ru заработал сервис проверки графика отключения горячей воды. Москвичей заблаговременно предупредят о плановом отключении горячего водоснабжения.