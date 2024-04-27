Москвичей заблаговременно предупредят об отключении горячей воды

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что теперь жители столицы могут узнавать график отключения горячей воды непосредственно на портале. Сервис для проверки заработал на mos.ru .

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что плановые отключения горячего водоснабжения проводятся каждый год после окончания отопительного сезона.

Эта мера необходима для качественного проведения температурных и гидравлических испытаний. Они помогают своевременно выявить ненадежные участки тепловых сетей, чтобы избежать проблем в осенне-зимний период.

«При этом в столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней», — подчеркнул Бирюков.

Отключения проводят с мая по сентябрь. Замруководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов отметил, что главная задача сервиса — предупредить москвичей, когда в их домах не будет горячей воды.

«Достаточно ввести в поисковую строку адрес дома, и на экране отобразится период отключения. Онлайн-сервис начал работу в 2018 году. За все время жители воспользовались им более 16,8 млн раз, из которых около 2,9 млн приходится на прошлый год», — рассказал Фролов.

Пользователи могут настроить уведомления. Для этого нужно войти в личный кабинет, выбрать кнопку «Профиль» и перейти в раздел «Настройка подписок», затем подраздел «ЖКУ» и строку «Отключение горячей воды». Здесь можно выбрать удобный способ рассылки.