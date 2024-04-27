Москвичей заблаговременно предупредят об отключении горячей воды
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На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что теперь жители столицы могут узнавать график отключения горячей воды непосредственно на портале. Сервис для проверки заработал на mos.ru.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что плановые отключения горячего водоснабжения проводятся каждый год после окончания отопительного сезона.
Эта мера необходима для качественного проведения температурных и гидравлических испытаний. Они помогают своевременно выявить ненадежные участки тепловых сетей, чтобы избежать проблем в осенне-зимний период.
«При этом в столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней», — подчеркнул Бирюков.
Отключения проводят с мая по сентябрь. Замруководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов отметил, что главная задача сервиса — предупредить москвичей, когда в их домах не будет горячей воды.
«Достаточно ввести в поисковую строку адрес дома, и на экране отобразится период отключения. Онлайн-сервис начал работу в 2018 году. За все время жители воспользовались им более 16,8 млн раз, из которых около 2,9 млн приходится на прошлый год», — рассказал Фролов.
Пользователи могут настроить уведомления. Для этого нужно войти в личный кабинет, выбрать кнопку «Профиль» и перейти в раздел «Настройка подписок», затем подраздел «ЖКУ» и строку «Отключение горячей воды». Здесь можно выбрать удобный способ рассылки.