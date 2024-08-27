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В Москве перед Днем города промоют около 2 тыс инженерных сооружений

В столице в преддверии Дня города, который состоится 7 и 8 сентября, промоют около 2 тыс. инженерных сооружений. Речь идет о мостах, тоннелях, набережных, причалах, фонтанах, памятниках, подземных и надземных пешеходных переходах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Дополнительно обновим свыше 1,1 тыс. объектов городской инфраструктуры», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В промывке задействуют 200 единиц техники и около 500 коммунальщиков. Специалисты очистят конструктивные элементы, металлические, бетонные, стеклянные поверхности, перильные ограждения и лестничные сходы. При необходимости будет сделан ремонт сооружений.

Также для работ комплекс городского хозяйства задействует поливомоечные и тоннелемоечные машины, а также автовышки. Дополнительно дорожные службы промоют знаки, указатели, информационные щиты, шумозащитные экраны, пешеходные ограждения.

Что касается фонтанов и памятников, то их промоют вручную, используя особую технологию и нейтральные моющие средства, которые не нанесут вреда поверхностям. Для промывки используются щелочные растворы.

В столице в этом году капитально отремонтировали тоннель общей протяженностью 1,2 км на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей. Как отметил Бирюков, власти уделяют особое внимание содержанию мостовых сооружений.