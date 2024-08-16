сегодня в 18:19

Капремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей провели в Москве

В столице в этом году капитально отремонтировали тоннель общей протяженностью 1,2 км на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

В рамках работ частично заменили облицовку стен, отремонтировали деформационные швы, провели гидроизоляцию бетонных конструкций. Кроме того, полностью обновили системы безопасности, диспетчеризации, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения сооружения.

На время работ вводились поэтапные ограничения на передвижение, но полностью сооружение не было закрыто.

Как отметил заммэра мегаполиса по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, власти уделяют особое внимание содержанию мостовых сооружений. По его словам, специалисты регулярно обследуют все объекты, а при необходимости проводят их ремонт.

В Москве провели различные виды ремонта всех мостовых сооружений за последние 13 лет. Работы помогли продлить срок эксплуатации объектов и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.

Ранее власти заявили о проведении ремонта в тоннеле Бориса Галушкина на северо-востоке Москвы. Работы проведут без полного закрытия сооружения.